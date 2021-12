L’ufficialità che fa gongolare Stefano Pioli e il Milan

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan in vista del match contro il Napoli. Per i rossoneri alcuni recuperi fondamentali.

Il Milan questa sera se la vedrà contro il Napoli in un match importantissimo per la vetta della classifica. Le due compagini, che per il primo scorcio di campionato, avevano dominato la classifica, stanno accusando un calo nelle ultime settimane.

Inter e Atalanta ne avevano approfittato e avevano trasformato la lotta per il titolo in una corsa a quattro. Adesso, complice il ko dei bergamaschi contro la Roma e la contestuale mini-fuga dell’Inter, Milan-Napoli diventa un match fondamentale anche per stabilire chi possa essere, in questo momento, l’anti-Inter.

Entrambe le squadre però si trovano ad affrontare il match con un’infermeria decisamente frequentata. Il Napoli è decisamente messo peggio, avendo out colonne portanti come Osimhen, Insigne, Ruiz e Koulibaly. Il Milan, dal canto suo, può almeno sorridere in parte visti due importanti recuperi in extremis.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan sorride, convocati Giroud e Theo Hernandez

La diramazione della lista dei convocati dei rossoneri fa senza dubbio sorridere sia i tifosi rossoneri. Pioli ha infatti inserito sia Giroud, infortunato da Atletico-Milan, sia Theo Hernadez, il quale invece era reduce da una febbre.

LEGGI ANCHE >>> “Patetico, invece di…”: Mazzarri nel caos, attacco al presidente

Nonostante questo però Pioli dovrà fare i conti con una rosa che, soprattutto in attacco, visto gli out di Leao e Pellegri, lo costringerà a fare di necessità virtù. Ecco, nel dettaglio, la lista dei convocati: P: Maignan, Mirante, Tătărușanu; D: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori; C: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali; A: Giroud, Ibrahimović, Maldini.