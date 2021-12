“UEFA non ha visto i numeri”: Mondiali ogni due anni, la FIFA non si ferma

Infantino non si arrende e sostiene che giocare i Mondiali ogni due anni potrebbe apportare solo benefici: la proposta della FIFA.

Durante l’evento ‘FIFA Global Summit’ si ha avuto modo di discutere, nuovamente, della proposta di disputare i Mondiali con cadenza biennale. Giocare dunque la competizione ogni due anni e non più ogni quattro. Una proposta che Gianni Infantino, presidente della FIFA, continua a difendere a ‘spada tratta’, spiegando in un lungo discorso quelli che potrebbero essere i numerosi e remunerativi vantaggi. Secondo Infantino, infatti, la UEFA dovrebbe prendere in considerazione gli eventuali guadagni, per poter avere un’idea chiara del progetto.

Mondiali, Infantino illustra il progetto: il messaggio rivolto alla UEFA

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha così parlato del progetto che prevederebbe di giocare i Mondiali ogni due anni: “Modificare il calendario internazionale è possibile e un mondiale biennale è assolutamente fattibile. Dal punto di vista sportivo, il vantaggio è evidente, ma lo sarà anche a livello economico, con un ritorno molto forte. Il mondiale biennale è solo una parte del progetto che vogliamo per il bene del futuro del calcio”.

Infantino poi rilasciato dichiarazioni anche sulla UEFA che si è fino ad ora dichiarata contraria all’ipotesi di rendere la scadenza della competizione biennale: “Il successo di una competizione non dipende dalla frequenza, ma dal seguito di persone che lo vedono e lo vivono. L’intero ecosistema calcistico guadagnerebbe da un Mondiale che si gioca ogni due anni. Più è grande la torta, più fette ci sono per tutti; abbiamo studiato un possibile calendario che vada incontro alle esigenze delle federazioni europee. La UEFA si dice contraria forse perché non ha visto i numeri dei nostri studi“.