“Il ricordo più bello…”: Napoli, il messaggio di Manolas non piacerà ai tifosi

Manolas parla della sua carriera in Italia, snobbando il Napoli: il ricordo più bello è legato a quando vestiva ancora la maglia della Roma.

È tornato a sorridere il Napoli. La vittoria ottenuta ai danni del Milan, conquistata grazie alla rete siglata nel primo tempo da Eljif Elmas, ha consentito alla squadra di risalire al secondo posto agganciando proprio i rossoneri a quota 39 punti. L’Inter già campione d’inverno è distante appena 4 punti ed ora l’obiettivo della squadra di Luciano Spalletti è quello di chiudere al meglio l’anno prima della sosta natalizia al fine di provare a ridurre l’attuale gap dalla vetta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Manolas parla della sua esperienza in Italia

Un successo arrivato nonostante le varie assenze, tra cui quella di Kostas Manolas ceduto ufficialmente all’Olympiacos. Un rientro in patria per il difensore, che stava spingendo da ormai diverse settimane per lasciare il Napoli. “Non è una questione economica – ha detto il giocatore, ospite della trasmissione ‘Super Bala live’ – volevo tornare a casa ora che sto ancora bene e non per chiudere la carriera. A Napoli ho vinto una Coppa Italia ma il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, la festa continua: i due rinforzi che fanno esultare Spalletti

Con la maglia azzurra ha totalizzato 75 presenze, mettendo a segno 4 reti ed un assist. Ora, però, il Napoli per lui rappresenta il passato. “Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos – ha detto Manolas che pur di tornare in Grecia si è ridotto lo stipendio – ma non posso riposare, ho 30 anni e ho più esperienza: devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai compagni cosa è la maglia dell’Olympiacos”.