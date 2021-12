Napoli, la festa continua: i due ‘rinforzi’ che fanno esultare Spalletti

Napoli, la festa continua dopo la vittoria contro il Milan: ecco la doppia bella notizia che fa finalmente esultare Luciano Spalletti

Vincere per ritrovare il sorriso. Il Napoli riparte da Milano e lancia un segnale al campionato: nonostante gli infortuni, nonostante le assenze, gli azzurri ci sono e battono un colpo. Sorride Spalletti, che ha visto i suoi ragazzi espugnare uno dei campi più complicati di Italia e affondare una diretta concorrente per la lotta ai piani alti.

Un risultato importante, che dà morale al Napoli in vista dell’ultimo impegno del 2021, mercoledì contro lo Spezia. Una gara che gli azzurri non dovranno fallire, per non gettare al vento i tre punti maturati a Milano. E per non dare la possibilità a Roma, Juventus e Atalanta di rientrare nella gara per le primissime posizioni della classifica. Per farlo, Spalletti potrà contare su due ‘rinforzi’ d’eccezione, per la sfida ai liguri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occhio a Dybala e Chiesa: l’annuncio di Allegri non lascia dubbi

Napoli, esulta Spalletti: Insigne e Mario Rui tornano a disposizione degli azzurri

Come si legge dal comunicato ufficiale del Napoli, Mario Rui e Lorenzo Insigne hanno svolto l’intera seduta con il gruppo. Una bella notizia per Spalletti, che ritrova i due assi portanti della fascia sinistra in tempo per chiudere in bellezza il 2021. Entrambi sono rimasti fuori dai convocati di San Siro e sono stati alle prese con alcune noie muscolari che ne hanno rallentato il recupero.

Adesso, Spalletti conta di recuperarli quantomeno tra i convocati per la gara allo Spezia, con la possibilità di un corposo minutaggio (anche da titolare), visti i tanti impegni ravvicinati. Ci sarà ancora da attendere, invece, per i lungo degenti Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz: i tre rientreranno a disposizione del Napoli soltanto nel 2022.