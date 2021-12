“Soddisfatto, ma…”: Inter, Inzaghi lo ‘snobba’ in conferenza stampa

L’Inter alla vigilia della sfida al Torino: in conferenza, Inzaghi presenta la gara contro i granata e snobba il titolo di campione di inverno

Scalda i motori, l’Inter di Simone Inzaghi. Nell’ultimo mese, i nerazzurri hanno dato un vero e proprio strappo al campionato, con un paio di spallate che hanno messo al rispettivo posto le avversarie. E che hanno ricordato a tutti il perché la formazione lombarda è la campionessa in carica della nostra Serie A.

“Davanti avremo un calendario complicato, ma adesso conta soltanto la gara contro il Torino“: ha le idee chiare Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha tracciato la strada per la sua Inter. “I granata sono una squadra in salute e ben organizzata, a noi il compito di superarli domani”, continua l’ex tecnico della Lazio, prima di spostarsi su altri binari.

Inter campione d’inverno? Inzaghi lo ‘snobba’: “Non va nell’Albo d’Oro…”

Di qui, Inzaghi risponde a chi esalta la sua Inter per il titolo (ormai matematico) di campione di inverno: “Siamo contenti di aver messo in tasca un primo risultato. Ne sono soddisfatto, ma non è qualcosa che finisce nell’Albo d’Oro. La strada che porta alla fine del campionato è ancora lunga. Mancano venti partite, resta lunghissima per lo Scudetto. È una bella sensazione essere primi ora, ma deve rappresentare uno stimolo a dare di più”.

D’altronde, all’Inter servirà dare qualcosa in più: il calendario del 2022 sarà proibitivo, tra i tanti impegni e i tanti incastri da far combaciare: “Ormai si scende in campo con una cadenza importante – conclude Inzaghi – Non possiamo permetterci momenti di relax. Può succedere sempre di tutto, in qualsiasi momento”.