Milan, per la difesa due piste da scartare: ipotesi a sorpresa

Il Milan a caccia di un difensore: secondo quanto raccolto da SerieANews.com, i rossoneri scartano due ipotesi, attenzione a quella a sorpresa

L’infortunio di Kjaer è stata una vera e propria mazzata. Soprattutto alla luce di un reparto che aveva già in programma di rafforzarsi, in vista della prossima stagione. Adesso, il Milan è a caccia di un difensore su cui scommettere e puntare già in questa sessione di gennaio. Diversi i nomi presenti sulla short-list di Maldini e Massara, in attesa di comprendere su quale profilo affondare.

Uno dei principali desideri di mercato corrisponde all’identikit di Sven Botman. Il forte e giovane difensore del Lille è seguito da tanti top club europei, su tutti il Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, però, i rossoneri dovranno mollarlo, almeno sino al termine di questa stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Colpo di scena, domani è ufficiale”: brutta notizia per Osimhen

Milan, Botman non parte a gennaio: scartata l’ipotesi Caldara, occhio a quella Gatti

D’altronde, fonti vicine al club francese assicurano: il Lille non ha alcuna intenzione di cedere Botman, almeno a gennaio. E al netto di offerte irrinunciabili (oltre 30-40 milioni di euro). L’intento dei francesi è quello di trattenere il centrale olandese sino al termine del campionato, così da massimizzarne una possibile cessione in estate. Su di lui ci sono anche le sirene della Premier League.

Occhio dunque all’avanzare dell’ipotesi Federico Gatti. Il 23enne centrale del Frosinone sta stupendo tutti in Serie B e, sempre come raccolto dalla nostra redazione, il Milan lo sta seguendo con grande interesse. Sull’ex Pro Patria c’è anche il forte pressing del Napoli, ma su di lui ci sono le prime otto squadre del campionato italiano e anche qualcuna dalla Francia.

Gatti piace molto anche ai rossoneri, per costi e carta di identità: il Frosinone chiede almeno 7-8 milioni di euro per il suo cartellino, ma prelevarlo a stagione in corso potrebbe essere più agevole, rispetto ai profili di Botman, Omeragic e Bremer.

Scartata invece l’ipotesi Caldara. Ad oggi, non risulta nessun tentativo dei rossoneri di richiamarlo anticipatamente dal prestito. E inoltre, il calciatore è felicissimo di essere al centro del progetto lagunare. Tra le due società i patti sono sempre stati chiari e il futuro di Caldara può avvicinarsi molto più a quello dei veneti, che a quello dei lombardi.