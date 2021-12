Doppio rinforzo per Sarri: arriva il nuovo esterno offensivo

Il mercato della Lazio potrebbe partire dalla caccia a un nuovo esterno offensivo d’attacco. Impossibile arrivare a Boga, inseguito anche dall’Atalanta, occhio ad Orsolini e un nuovo nome a sorpresa

Il nuovo esterno offensivo della Lazio arriverà sicuramente dal mercato di gennaio. Indice puntato su un profilo abile nell’uno contro uno e capace di creare superiorità numerica. Difficile arrivare a Boga, corteggiato anche dall’Atalanta e valutato circa 40 milioni dal Sassuolo.

L’attaccante francese difficilmente lascerà il Sassuolo a gennaio, possibile un addio nel mercato estivo. Tuttavia il club neroverde potrebbe aprire alla cessione di Boga di fronte a un’offerta cash immediata da 35-40 milioni. Sfumata Boga, la Lazio potrebbe dirottare le sue attenzione su Orsolini, poco utilizzato da Mihajlovic al Bologna e pronto a dire addio già a gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Lazio, spunta l’idea Berardi: novità e possibile retroscena

Impossibile arrivare a Boga, ma attenzione al possibile affondo su Berardi, il quale potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per dire addio al Sassuolo già a gennaio. Sull’esterno della Nazionale italiana resta forte anche l’interesse del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Milan, per la difesa due piste da scartare: ipotesi a sorpresa

Berardi piace parecchio a Sarri, il quale lo potrebbe utilizzare nella posizione di esterno destro con piede opposto. Il Sassuolo lo valuta circa 25-30 milioni di euro, ma in questo caso la volontà del giocatore potrebbe recitare un ruolo fondamentale nell’operazione. Di fatto, come riportato nelle ultime settimane, non è escluso che Berardi possa chiedere la cessione in maniera imminente.