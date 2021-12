“Non possiamo accettarlo”: Conte, dopo la batosta ecco l’annuncio ufficiale

Antonio Conte non ci sta: dopo la vittoria a tavolino assegnata al Rennes, il tecnico del Tottenham dà l’annuncio ufficiale

Antonio Conte parla in conferenza stampa del Tottenham della volontà del club di presentare ricorso per la vittoria a tavolino assegnata al Rennes in Conference League. In tal modo, infatti, gli Spurs sono stati eliminati. Senza poter effettivamente giocare sul campo la sfida utile alla continuazione dell’esperienza nella competizione europea. Le troppe positività al Covid-19 non hanno dato la possibilità di disputare il match e la UEFA ha deciso per il 0-3, estromettendo gli inglesi dalla fase a girone.

Conference League, Tottenham eliminato ma Conte non ci sta: arriva l’annuncio

Antonio Conte non ha perciò accettato le dinamiche con cui il suo Tottenham è stato di fatto escluso dalla Conference League. A causa dei troppo positivi al Covid tra gli Spurs, infatti, il match programmato per 9 dicembre 2021 a Londra contro il Rennes non si è disputato e la UEFA ha assegnato agli avversari il 0-3 a tavolino. Conte ritorna sull’argomento e parla così in conferenza: “Non è una sentenza definitiva, c’è un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione“.

Il tecnico, da poco arrivato a Londra sulla panchina del Tottenham, ha poi proseguito affermando: “Siamo molto, molto fiduciosi e ripeto che meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo. Non posso accettare una cosa simile. Siamo molto, molto delusi per la decisione dell’UEFA, è ingiusto. Meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Spero che in futuro qualcosa possa cambiare perché meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Non è colpa nostra“.