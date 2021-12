Alle 16.30 spazio ai primi due match di questo mercoledì di Serie A, ultimo turno del 2021. Scendono in campo Venezia e Lazio.

Quello della Lazio è un cammino fino ad ora estremamente altalenante. Una sfilza di risultati con poca costanza, che ha portato la squadra biancoceleste ad essere – almeno ad oggi – decisamente distante dai primi posti in classifica. Maurizio Sarri sta cercando di imprimere la sua idea di gioco nel minore tempo possibile, ma è chiaro che un cambiamento cosi radicale necessiti di tempo.

Il campionato, però, prosegue. Il tempo stringe, ed è vitale cercare di raccogliere punti per provare a raggiungere quel piazzamento europeo necessario per proseguire il percorso di crescita. All’inizio della stagione sembrava possibile addirittura un assalto al posto Champions, ma ad oggi è evidente che anche l’Europa League sarebbe un buon risultato per la Lazio.

Di fronte oggi c’è il sorprendente Venezia, con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e due pareggi importanti alle spalle. Uno contro la Juventus, l’altro contro la Sampdoria. Due punti che hanno permesso alla squadra di Zanetti di muovere la classifica, anche se i tifosi aspettano la vittoria (sarebbe la quinta stagionale) per esultare e magari chiudere bene l’anno.

Venezia-Lazio, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Kiyine. Allenatore: Zanetti. A disposizio: Lezzerini, Molinaro, Haps, Svoboda, Vacca, Crnigoj, Heymans, Bjarkason, Peretz, Johnsen, Forte, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, S. Radu, Patric, Lazzari, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Basic, Romero, Raul Moro, Muriqi.