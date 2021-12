“Purtroppo…”: Gasperini spalle al muro, l’entità della tegola

L’Atalanta frena ancora, stavolta contro il Genoa, e Gasperini perde una delle sue stelle: si complica la corsa per la Champions?

Frena ancora l’Atalanta, fermata 0-0 dal Genoa nell’ultimo impegno del 2021 e avvicinata in classifica dalla Juventus. Il 4° posto degli orobici è ora a rischio, con la Vecchia Signora a -4 in risalita e la Dea che sembra dover ancora smaltire le scorie della sconfitta rimediata contro la Roma.

Ai recenti risultati poco esaltanti si aggiunge inoltre una notizia che sembra complicare i piani del tecnico Gian Piero Gasperini, che rischia di perdere per qualche tempo una delle sue stelle. Ad ammetterlo lo stesso tecnico della Dea, che comunque resta fiducioso sulle potenzialità della squadra, al termine della sfida pareggiata con il Grifone di Shevchenko.

Gasperini: “Tutto più difficile senza Zapata”

“Contro il Genoa abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato occasioni. Poi è chiaro che se non concretizzi tutto diventa più difficile. Con un campo così era difficile tenere palla a terra e il nostro gioco ne ha risentito. E in una gara così abbiamo risentito anche dell’infortunio occorso a Zapata” ha affermato Gasperini.

Dopo aver sfiorato quello che avrebbe potuto essere il gol della vittoria, il colombiano è uscito dal campo prima dell’intervallo lasciando il posto al connazionale Muriel. E il rischio è che possa restare fermo per un po’: “Se è uscito qualcosa aveva. Aveva un risentimento all’adduttore, speriamo non sia grave.”

L’assenza di Duvan Zapata potrebbe pesare non poco, dato che il centravanti ex Napoli ha caratteristiche tali da renderlo unico nella rosa: “Con la sua uscita ci è mancato come riferimento per il gioco aereo, affrontare questa sfida soltanto con palleggiatori e con questo campo non era semplice.”