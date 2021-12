Inter, il 2022 di Simone Inzaghi inizia con una brutta notizia

L’Inter sta vincendo contro il Torino, ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu contro il Bologna. Il turco sarà squalificato.

L’Inter sta giocando questi minuti a San Siro contro il Torino. La squadra di Simone Inzaghi sta vincendo 1-0 con la rete siglata da Dumfries alla mezz’ora della prima frazione di gara. I nerazzurri stanno facendo la partita, ma i piemontesi sono stati più volte pericolosi nell’arco della gara.

Dopo il successo contro il Verona in casa nell’ultimo weekend, il Torino vuole continuare a fare punti. L’Inter vuole ottenere i tre punti per rafforzare il proprio primato in classifica e, soprattutto, per mettere pressione sia al Napoli che al Milan, che giocheranno contro Spezia ed Empoli alle ore 20.45.

Inter, contro il Bologna non ci sarà Calhanoglu: il turco sarà squalificato

I nerazzurri sono già campioni d’inverno e vogliono il successo contro il Torino anche per chiudere nel migliore dei modi un 2021 straordinario. Dopo la sosta natalizia, l’Inter dovrà giocare in trasferta contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Gli emiliani hanno vinto oggi contro il Sassuolo e si sono rilanciati in classifica.

L’Inter inizierà subito il 2022 con una partita molto insidiosa e lo dovrà fare senza uno dei suoi migliori giocatori, ovvero senza Calhanoglu. Il turco, diffidato, è stato ammonito questa sera contro il Torino per un fallo di mano al limite dell’area di rigore nerazzurra e quindi salterà la gara del Dall’Ara.