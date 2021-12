Serie A, il match del top dura solo sette minuti: out per infortunio

La Fiorentina ha pareggiato 1-1 contro il Verona, ma Italiano è stato costretto a cambiare Saponara dopo un infortunio.

E’ terminata da pochissimo il matra tra il Verona e la Fiorentina con il risultato di 1-1. I padroni di casa sono passati subito in svantaggio, esattamente al 16′, con la rete di Lasagna. I viola hanno raggiunto il pareggio all’83’ con colpo di testa in tuffo di Castrovilli,

La gara de Bentegodi è stata vibrante sin dal primo minuto, con la squadra di Italiano che non hanno iniziato alla grande la partita. La Fiorentina ha sprecato con Duncan anche l’occasione per il gol del vantaggio. I gigliati hanno cercato di ottenere i tre punti per avvicinarsi all’Atalanta, che occupa il quarto posto.

Fiorentina, brutto infortunio alla mano per Saponara

Pochi minuti prima del gol di Castrovilli c’è stata una brutta notizia sia per i tifosi della Fiorentina che per Italiano, ovvero l’infortunio di Saponara. Il calciatore, entrato appena sette minuti prima, è stato costretto ad uscire per un pestone involontario di Faraoni alla mano del calciatore viola.

Saponara ha cercato di rientrare, ma è stato costretto a lasciare il campo. Il calciatore è tra gli uomini fondamentali di Italiano. L'ex Milan ha giocato con continuità in questa prima parte della stagione, riuscendo a segnare due gol in quindici partite. Il giocatore è stato autore anche di due assist.