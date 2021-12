Donnarumma “sparito”: il post della Lega Serie A sul Milan

I rapporti tra il Milan e Donnarumma non si sono chiusi nel migliore dei modi e la Lega Serie A involontariamente “lo fa notare” con un post social.

Attraverso un’immagine condivisa sui propri profili social la Lega Serie A ha ricordato e festeggiato la vittoria della Supercoppa del 2016 da parte del Milan sulla Juventus. La sfida di quel 23 dicembre si decise ai calci di rigore e, proprio parlando di portieri, tra le fila rossonere militava anche Gigio Donnarumma, oggi al PSG. Impossibile quindi evitare di notare che nella fotografia postata manca proprio l’estremo difensore della Nazionale italiana. Un’assenza che fa rumore, considerate le polemiche susseguite alla decisione del calciatore di lasciare Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Donnarumma, Milan e il ‘caso’ della foto della Lega Serie A

I sostenitori del Milan non hanno mai perdonato a Donnarumma il trasferimento del portiere al PSG e la decisione di non accettare la proposta di rinnovo da parte della società. Spesso il calciatore è intervenuto pubblicamente riaffermando il grande legame con i rossoneri, ma ciò non è servito a placare l’amarezza. La scelta, secondo Gigio, è stata frutto della voglia di una nuova esperienza ma non è una frase che convince i sostenitori del Milan.

Nel frattempo, il primo periodo parigini del portiere italiano, nonostante campione d’Europa, non è stato semplice. Nelle scelte di Pochettino è ancora avanti Keylor Navas, nonostante la tendenza sia leggermente variata nelle ultime settimane. Donnarumma sta ottenendo maggiore spazio, dopo essere stato eletto migliore portiere al mondo durante la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Convincente però sarà stata anche la posizione dei proprietari del PSG, che hanno affermato di considerare Donnarumma il presente e il futuro del club della capitale.