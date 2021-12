Juve, Allegri non può più farne a meno: due nomi per rivoluzionare l’attacco

La Juventus potrebbe pensare a uno tra Edinson Cavani e Anthony Martial per rinforzare il suo reparto offensivo a gennaio.

Non è un segreto che i bianconeri desiderino Dusan Vlahovic della Fiorentina il prima possibile. L’attaccante serbo non ha rinnovato il proprio vincolo con la società viola e non pare predisposto a farlo, ragion per cui presto potrebbe cambiare aria. Difficile la cessione a gennaio, a meno di sorprendenti e convincenti offerte. Il presidente Commisso vorrebbe provare a trattenerlo almeno fino a giugno. A causa dei dubbi e della concorrenza, il club bianconero studia soluzioni alternative.

Juventus alla ricerca di un attaccante: possibilità Cavani e Martial

Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’ per i bianconeri potrebbero esserci due occasioni in attese sul fronte del calciomercato, e si tratta dei due ‘esuberi’ del Manchester United. Edinson Cavani e Anthony Martial sembrano con la valigia sotto al braccio, poiché gli elementi a disposizione della squadra inglese sono tanti e i due menzionati non sono le principali opzioni. Per almeno uno tra i due attaccanti sarebbe possibile trattare già per gennaio. Cherubini starebbe tenendo in considerazione l’opzione.

L’uruguaiano alla Juventus piace ormai da diverse stagioni, dai tempi in cui vestiva ancora la maglia del PSG. Non è mai stato facile convincerlo per una questione economica e anche affettiva: difficilmente avrebbe indossato la maglia dei bianconeri, secondo le sue stesse dichiarazioni, avendo un legame emotivo con l’ex squadra, il Napoli. Ad oggi, invece, i dubbi sono anche dei bianconeri per una questione anagrafica. Cavani è un investimento oneroso ed ha già 34 anni, per cui anche pensando al futuro, potrebbero essere altri i profili prediletti.