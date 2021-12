Furto durante Inter-Torino: rientro da incubo per il nerazzurro

Si chiude nel peggior modo possibile il 2021 di Sensi. Mentre era in campo nella partita Inter-Torino, i ladri sono entrati in casa sua.

Rientro a casa da incubo ieri per Stefano Sensi, entrato nei minuti conclusivi della partita che ha visto l’Inter battere 1-0 il Torino. Alcuni malviventi infatti, approfittando della sua assenza, si sono introdotti nell’abitazione in cui risiede situata in zona Gae Aulenti trafugando un ingente bottino (oltre 200 mila euro). Stando alle prime ricostruzioni effettuate, i ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta finestra della cucina.

Inter, rientro a casa da incubo per Sensi

Una volta dentro, si sono messi alla ricerca di oggetti preziosi mettendo a soqquadro l’appartamento: l’elenco dei beni rubati, in particolare, contiene oltre a borse e gioielli di proprietà della moglie di Sensi anche un orologio Patek Philippe del valore di circa 70 mila euro. A lanciare l’allarme è stato lo stesso centrocampista, intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti subiti gli agenti di polizia, che hanno avviato i rilievi del caso attraverso i quali si cercheranno indizi utili per risalire all’identità dei responsabili.

Un’ulteriore notizia negativa nella stagione di Sensi, fin qui rimasto ai margini del progetto del tecnico Simone Inzaghi a causa dei tanti problemi fisici subiti in questi mesi. Fin qui, per lui, appena 11 presenze tra Serie A (9) e Champions League (2) per un totale di 169 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Ieri, contro il Torino, l’allenatore lo ha fatto entrare all’82esimo e nei primi impegni di gennaio proverà a rilanciarlo. Per Sensi, nel frattempo, il 2021 si è chiuso nel peggior modo possibile.