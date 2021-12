“Con Ronaldo…”: Juve, che frecciata di Buffon al portoghese

Intervistato dai media messicani, Gigi Buffon non le manda a dire a Cristiano Ronaldo: che frecciata dell’ex Juve

Arrivato nel clamore generale dell’estate del 2018, l’approdo e l’apporto di Ronaldo alla Juventus non è stato quello che i tifosi si attendevano. E anche e soprattutto si attendeva la dirigenza bianconera. Un rapporto mai sbocciato fino in fondo, come raccontato trapelato e venuto fuori all’addio dell’ex Real Madrid, la scorsa estate.

Dettagli e indizi, che anche i suoi ex compagni alla Juventus non hanno lesinato nel raccontare da quando il lusitano ha detto addio alla Vecchia Signora. Su tutti Gigi Buffon, che ai microfoni del media messicano ‘tudn.com’ è stato netto su CR7.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Serie A nel caos, due punti di penalizzazione: i club che rischiano

Buffon piazza la frecciata a Ronaldo: “Con lui, la Juve ha perso il suo DNA”

“Quando è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juventus, aveva la possibilità di vincere la Champions League – racconta Buffon, facendo riferimento al suo unico anno al Paris Saint-Germain – Non riuscivo a spiegarmi cosa fosse successo alla squadra”.

Di qui, Buffon piazza la frecciata a CR7: “Quando poi sono tornato in bianconero, ho vissuto due anni con lui. Abbiamo lavorato anche bene insieme, ma la Juve ha perso il suo DNA di squadra. Nel 2017 eravamo più uniti, avevamo una squadra ricca di esperienza e coesa. C’era una competizione sana all’interno del gruppo che era molto forte”.