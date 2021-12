Serie A nel caos, due punti di penalizzazione: i club che rischiano

La Serie A trema per i controlli delle ritenute Irpef e i contributi Inps: oltre il 16 febbraio la Figc potrebbe riscrivere la classifica

Ora la Serie A trema davvero. La classifica potrebbe infatti essere riscritta dalla Figc. A scriverlo è ‘Milano Finanza’, fonte molto attendibile, specie in casi come questi. Entro il 16 febbraio, infatti, si dovrà dimostrare il pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps. I club a rischio sono vari.

Serie A, Figc con la lente di ingrandimento: diversi i club che rischiano penalizzazioni per la situazione contributiva

Il termine che fa paura alle società di Serie A, ancora influenzate dagli effetti della pandemia sanitaria, è quella del 16 febbraio quando – come specifica ‘Milano Finanza’ scade il termine per il versamento delle ritenute Irpef relative agli ultimi dieci mesi dell’anno solare che sta per andare in archivio. Oltre a questo, le società della massima serie dovranno dimostrare di avere la documentazione in ordine anche per ciò che concerne i contributi Inps da giugno a dicembre. La Figc ha informato i club attraverso una nota ufficiale.

Se non dovessero riuscire a dimostrare i pagamenti, continua ‘Milano Finanza’, i club rischiano almeno due punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso di svolgimento. I club che sarebbero a rischio sono diversi e mettersi in regola sarà un’impresa tutt’altro che semplice.

Non sarebbe la prima volta che la classifica sarebbe riscritta in ambiti federale. Il precedente più noto rimane ormai quello del 2006 quando sul calcio italiano si è abbattuto il processo denominato ‘Calciopoli’ che ha segnato un secondo punto di cesura dopo quello avvenuto con il Totonero negli anni Ottanta del secolo scorso.