Serie A, non c’è pace per il club: spunta un altro positivo al Covid

Momento critico per la Salernitana, che rischia di essere estromessa dalla Serie A. Il club ha registrato un nuovo positivo al Covid.

Sempre più critica la situazione vissuta dalla Salernitana. Il punto di non ritorno è il 31 dicembre: entro quella data, infatti, dovrà essere concretizzata la cessione ad un imprenditori interessato a rilevarne la proprietà. In caso contrario, il club verrà escluso dal campionato e dal calcio professionistico. Uno scenario da incubo per gli amaranto i quali, nel frattempo, sono stati anche colpiti dal Covid.

Serie A, altro positivo al Covid nella Salernitana

I casi, in particolare, risultano in aumento nonostante tutte le misure prese al fine di ridurre i possibili contagi tra i tesserati. A confermalo è stata la stessa Salernitana, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19”. Un’ulteriore tegola per la squadra di Stefano Colantuono, attualmente ultima in classifica a con appena 8 punti.

Ora la speranza dei tifosi è che sul tavolo giunga una nuova proposta economica che eviti di fatto l’estromissione della squadra dal torneo. Deroghe, comunque, non saranno concesse come ha spiegato nelle ultime ore il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina. “Ho sempre dimostrato rispetto verso la tifoseria della Salernitana e la città. Sono convinto che in dieci giorni la Salernitana si venderà, vogliamo fare una scommessa? In ogni modo le cose sono chiare, o entro il 31 arriva una comunicazione ufficiale, altrimenti dal primo gennaio sono fuori”.