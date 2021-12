“Bloccati di nuovo…”, non solo la Salernitana: il Covid non molla l’Italia

Il Covid continua a creare problemi al calcio italiano: non solo la Salernitana, anche in Serie B, il Monza viene bloccato di nuovo

Nonostante la campagna vaccinale, nonostante le mille precauzioni. L’Italia ed il calcio italiano tornano a fare i conti con l’emergenza Covid. La quarta ondata non sta dando tregua alle autorità nostrane, costrette ad intervenire anche ai livelli più alti dello sport professionistico.

Negli ultimi giorni, a tener banco è stato il caso della Salernitana, con l’ASL di Salerno che ne ha impedito una partenza verso Udine. Ancor prima, in Serie B, Monza e Lecce avevano visto rinviate le gare (rispettivamente) contro Benevento e Vicenza, per il pericolo di nuovi focolai in cadetteria. E adesso, i brianzoli sono stati nuovamente bloccati dall’ATS locale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “È stato bello…”: Eto’o spiazza sulla Coppa d’Africa, messaggio ufficiale

Non solo la Salernitana, il Covid ‘blocca’ di nuovo il Monza. La Serie B nel caos?

Come deciso dall’ATS Brianza, il Monza di Galliani e Berlusconi sarà costretto ad interrompere tutte le attività, sino al 29 dicembre. La formazione di Giovanni Stroppa era stata costretta a fermarsi già negli ultimi giorni, dopo il veto giunto dalle autorità sanitarie per le positività di cinque giocatori, all’interno del gruppo squadra biancorosso.

Un numero che, adesso, risulterebbe corposamente aumentato, dopo gli ulteriori controlli dell’ATS. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, è attesa a breve l’ufficialità: “I brianzoli saranno bloccati di nuovo”, per una notizia che pone nello sconforto (e nel caos?) la Serie B italiana.

In campo il 26 e il 29 dicembre, il campionato cadetto dovrà fare a meno (per adesso) del Monza. Probabilmente rinviate a data da destinarsi le gare contro Perugia e Reggiana, in attesa di comprendere cosa succederà non appena l’ufficialità verrà diramata.