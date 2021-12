La Juve ha già scelto i tre nuovi acquisti: c’è anche una sorpresa

I nuovi acquisti della Juve potrebbero essere addirittura tre. I bianconeri sarebbero pronti alla totale rivoluzione del mercato di gennaio. Sarà caccia anche a un nuovo centravanti di peso

Difficile arrivare a Vlahovic, stesso discorso per Scamacca: la Juventus è pronta a valutare nuove alternative già in vista del mercato di gennaio. Nelle ultime ore starebbe riprendendo quota la pista Icardi, anche se Pochettino avrebbe escluso tassativamente l’addio del centravanti argentino nei prossimi mesi.

Il piano di Allegri, però, sarà quello di puntare con forte decisione su un centravanti forte fisicamente capace di occupare l’area di rigore e di giocare con costanza e disinvoltura spalle alla porta. Un nuovo tema tattico che permetterebbe anche ai centrocampisti di inserirsi e trovare spazio per la conclusione da fuori area.

Gli acquisti della Juve del mercato di gennaio: c’è anche una sorpresa

Non solo un nuovo centravanti, attenzione anche alla caccia di un centrocampista fisico e abile sia in fase di impostazione, sia in fase di rottura. Zakaria resta il primo nome nella lista del ds Cherubini, ma serviranno circa 6-8 milioni di euro per convincere subito il Borussia Monch. a dire sì.

Il centrocampista svizzero andrà in scadenza il prossimo giugno, ecco perchè i bianconeri potrebbero fiutare l’affare e strappare il giocatore alla concorrenza europea. Per quel che riguarda il centrocampo, attenzione anche al possibile clamoroso affondo per Luis Alberto, il quale potrebbe lasciare la Lazio dopo alcuni disguidi con Sarri.