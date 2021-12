Mondiali, rischio inaspettato per l’Italia: FIGC pronta a intervenire

Italia, le condizioni del terreno di gioco dello stadio Barbera preoccupano. A marzo è in programma il match contro la Macedonia.

Cresce l’attesa per i playoff validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. L’Italia, impegnata in gara doppia contro la Macedonia ed una tra Portogallo e Turchia, cerca l’approdo alla Coppa del Mondo in programma nel 2022. Roberto Mancini e gli azzurri, dopo la vittoria ad Euro 2020, sono rimasti momentaneamente fuori dall’elenco delle squadre qualificate. Bisognerà ricorrere agli spareggi, in programma a marzo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, le condizioni del Barbera preoccupano

La prima sfida, quella contro la Macedonia, è fissata allo stadio Renzo Barbera di Palermo. L’impianto siciliano, però, come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ preoccupa lo staff tricolore. Il motivo? Sorgono i primi dubbi sul manto erboso del terreno di gioco che ha evidenziato condizioni non ottimali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, pazza idea del Genoa: colpo super a gennaio

Nel match di domenica scorsa tra Palermo e Bari il terreno ha lasciato perplessi i tifosi della Nazionale italiana che, stavolta, non può correre rischi e commettere passi falsi. Qualora non si riesca a risolvere la questione, la FIGC potrebbe seriamente rivedere la sua scelta e cambiare la sede del match. Sono pronti a subentrare gli impianti sportivi di Bergamo e Bologna.