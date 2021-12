“Non lo immaginavo”: Inter, la rivelazione di Inzaghi spiazza tutti

Inzaghi si racconta e racconta i primi mesi della sua esperienza all’Inter, ma ammette che la partenza di Lukaku non era preventivata

Simone Inzaghi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ha parlato dell’arrivo all’Inter, del clima che è riuscito a creare all’interno della rosa che ha trovato a disposizione e dell’importanza dei giocatori che hanno deciso di restare a Milano. Non solo. È tornato anche a parlare della situazione legata alla partenza di Romelu Lukaku, un addio inaspettato che ha spiazzato sia lui sia la dirigenza.

Inter, Inzaghi confessa: “Lukaku? Non pensavamo sarebbe andato via”

Simone Inzaghi, dunque, a ‘La Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare degli addii avvenuti con il calciomercato estivo e si è soffermato specialmente su quello inaspettato di Romelu Lukaku. L’ormai ex numero 9 dell’Inter ha infatti scelto di ritornare in Premier League, dopo la chiamata del Chelsea, e Inzaghi ha dichiarato: “Ho allenato Romelu per una settimana ad Appiano, è un grandissimo giocatore. Non pensavo che sarebbe andato via dall’Inter, l’addio non era nell’aria, avevamo previsto solo la cessione di Hakimi e punto”.

Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito dichiarando: “Quando abbiamo capito che Lukaku sarebbe partito, la sera stessa ho parlato con Marotta e Ausilio e ho fatto il nome di Dzeko. Mi hanno risposto ‘con noi sfondi una porta aperta, da tempo vogliamo portarlo qui’. Dzeko è un attaccante che ti aiuta a giocare bene. Ma abbiamo tanti giocatori di qualità in rosa”. Una partenza si inaspettata, quella di Lukaku, ma la società ha comunque prontamente risposto alle esigenze di un tecnico che sta dimostrando giorno dopo giorno le proprie qualità.