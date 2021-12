Il piano di Maldini per l’attacco del Milan: affare a gennaio

Il Milan ha bisogno di rinforzi importanti per la lotta scudetto: possibile colpo in vista già a gennaio per Maldini

Il calciomercato in casa Milan riguarderà prevalentemente il reparto difensivo. Dopo il brutto infortunio rimediato da Simon Kjaer al ginocchio sinistro, per cui si è sottoposto ad operazione chirurgica e che lo terrà lontano dal campo per circa sei mesi, Stefano Pioli sa di aver bisogno specialmente di un difensore. Non c’è però solo il discorso difesa in ballo. Il rinforzo vuole essere generale e importante per tutta la squadra ma Paolo Maldini starebbe puntando anche stavolta a una formula ‘stile Tomori’, pensando anche al reparto offensivo.

Calciomercato Milan, nel mirino anche Kolo Muani per gennaio

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan per provare a riprendere fin da subito e nel migliore dei modi, una volta rientrati dalle festività, la lotta scudetto, starebbe pensando a innesti importanti per la propria rosa. Prima di tutto si pensa al reparto difensivo per cui il principale obiettivo è Sven Botman. Il difensore centrale del Lille è in scadenza nel 2025 e viene valutato circa 30 milioni di euro. Si potrebbe trattare di un affare da mettere in atto ‘stile Tomori’, per ridare centralità a un giocatore che può dimostrarsi molto importante.

Non c’è però solo il reparto difensivo da dover coprire. Da salvaguardare, infatti, c’è anche l’attacco colpito da diversi infortuni. Spesso fermi ai box ci sono infatti Ibrahimovic, Giroud e Pellegri. Per questo motivo, Pioli avrebbe perciò bisogno di un profilo su cui poter contare. Paolo Maldini starebbe perciò seguendo da tempo il giovane Randal Kolo Muani di proprietà del Nantes (in scadenza nel 2022) e valutato circa 10 milioni di euro. Possibile investimento a basso costo per gennaio. In 19 match ha già segnato 7 gol e procurato 3 assist.