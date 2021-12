Mertens, ‘risposta’ sui social a Spaletti dopo la polemica

Dopo le polemiche per la sostituzione contro lo Spezia, Mertens ha dato una forte risposta a Spalletti nel giorno di Natale.

Con la sconfitta contro lo Spezia, il Napoli ha certificato la propria crisi. Gli azzurri hanno totalizzato solo otto punti nelle ultime otto giornate di campionato. Ad inizio dicembre i partenopei erano in vetta, mentre adesso sono terzi in classifica con sette punti di svantaggio dall‘Inter capolista.

In casa Napoli il ko contro lo Spezia ha fatto molto rumore, anche per colpa di ‘presunte’ scelte sbagliate di Spalletti. Al tecnico toscano viene imputato sia di non aver fatto giocare Elmas dal primo minuto che di aver sostituito Mertens troppo presto. L’ex allenatore di Inter e Roma ha affermato che la scelta di tenere fuori il belga è stata puramente una scelta tecnica.

Napoli, Mertens si allena anche la mattina di Natale

A Mertens non è piaciuta questa decisione di Spalletti, tantoché, come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, durante il brindisi di Natale è rimasto un po’ in disparte rispetto al resto della squadra, proprio a causa del nervosismo per la scelta del mister. Il centravanti non ha lasciato spazio ad ulteriori polemiche, ma ha dato una forte risposta proprio nel giorno di Natale.

In molti hanno contestato una condizione un po’ precaria di Mertens nelle ultime gare ed il belga ha risposto ai suoi detrattori, forse lanciando anche un segnale a Spalletti, allenandosi nella mattina di Natale. A pubblicare le immagini dell’allenamento è stata la moglie del calciatore azzurro su Instagram.