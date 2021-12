Non solo i ‘Big Three’, il Napoli di Spalletti perde un’altra pedina

Continuano i problemi per Spalletti e il Napoli in vista della Coppa d’Africa: l’Algeria ha convocato Adam Ounas.

Che la Coppa d’Africa avrebbe complicato e non poco i piani del Napoli di Spalletti lo si sapeva da tempo. I partenopei, che già da diverse settimane devono fare i conti con un’infermeria sempre affollata, sapevano già da inizio stagione che la proprio ‘spina dorsale’ sarebbe stata impegnata nella competizione continentale africana.

Con Koulibaly che giocherà con Senegal e Anguissa con il Camerun, e con Osimhen che attende solo l’ufficialità per partire con la Nigeria, il Napoli dovrà fare a meno di un perno per ruolo. Non l’ideale per una squadra che, in queste settimane, ha accusato un calo di rendimento.

A peggiorare le cose si è messo anche il CT dell’Algeria che ha convocato uno dei giocatori più in forma del Napoli al momento: Adam Ounas. La lista ufficiale infatti contiene anche il nome dell’esterno offensivo. Per la ‘gioia’ di Spalletti e dei tifosi del Napoli.

Coppa d’Africa: oltre al Napoli anche il Milan è messo male

La Coppa d’Africa rischia di complicare la vita non solo al Napoli. Gli azzurri, con tre titolarissimi e uno dei primi rincalzi in partenza, rischiano indubbiamente di essere i più penalizzati. Ma anche la Roma e soprattutto il Milan non se la passeranno certo bene.

I giallorossi dovranno fare a meno di Afena Gyan (Ghana), Darboe (Gambia) e Diawara (Guinea), mentre il Milan dovrà rinunciare a Bennacer (Algeria), Kessié (Costa d’Avorio) e Ballo Touré (Senegal).