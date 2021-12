“Tutto fatto per 70 milioni”: Juve, la confessione inaspettata

Federico Chiesa, fin da prima della fine degli Euro2020, è stato uno dei giocatori italiani più seguiti sul mercato: per lui erano pronti 70 milioni

Uno dei giocatori della Juventus che, già a partire dalle scorse stagioni, ha avuto fin da subito i riflettori puntati su di sé è stato sicuramente Federico Chiesa. Il giovassimo attaccante bianconero ha avuto poi modo di mettersi ulteriormente in mostra durante il corso degli Euro2020 grazie alla sua velocità, alla sua qualità tecnica e al senso del gol che ha dimostrato di avere anche nelle situazioni più complicate. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha però rivelato un retroscena inaspettato su di lui.

Juve, Chiesa e la possibilità di approdare al Liverpool: “Tutto fatto per 70 milioni”

Federico Chiesa è arrivato nella rosa della Juventus il 5 ottobre del 2020. Ancora out adesso per infortunio, l’ala destra si è comunque fatta trovare sempre pronta per dare una mano alla squadra e per contribuire al raggiungimento di quanti più punti possibili per non perdere terreno all’interno della classifica di Serie A. E non solo. Fondamentale Chiesa si è rivelato anche tra le fila dell’Italia di Mancini. L’interesse di calciomercato su di lui era perciò già forte ma è poi del tutto esploso dopo Euro2020.

In ogni caso, l’approdo di Federico Chiesa alla Juventus non è stato fin da subito scontato. La Fiorentina, infatti, aveva in realtà già accettato un’altra allettante offerta arrivata dalla Premier League. Dunque, secondo quanto rivelato da l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini a ‘RTV38’: “La Fiorentina aveva raggiunto un accordo con il Liverpool per 70 milioni di euro (60 milioni di sterline), ma le trattative non sono andate a buon fine per la volontà del ragazzo di andare alla Juventus“. Il 30 giugno del 2022, così, i bianconeri dovranno adempiere all’accordo preso con la Viola, riguardante l’obbligo di riscatto per le sue prestazioni.