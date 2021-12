Mondiali, la notizia gela Mancini: “È successo ancora”

Jorginho di nuovo sul dischetto con il Chelsea: doppietta contro l’Aston Villa, una notizia che sa di beffa per Mancini in vista dei Mondiali

Giornata di partite in Premier League ma anche di calcio spettacolo con tante sfide interessanti giocate a suon di gol. Una di queste è senza dubbio stata Aston Villa-Chelsea, che si è disputata oggi nel cosiddetto Boxing Day del campionato inglese. Decisivi, per portare alla vittoria la squadra di Thomas Tuchel, sono stati senza dubbio Jorginho e Lukaku. Due rigori per i Blues, affidati nuovamente e senza alcun dubbio a colui che è anche il rigorista della Nazionale Italiana.

Jorginho non fallisce dal dischetto: una notizia che spiazza Mancini in vista dei Mondiali

Il Chelsea di Thomas Tuchel è risalito in terza posizione nella classifica di Premier League, con 41 punti, eguagliando il Liverpool. Il match giocato oggi in casa dell’Aston Villa ha infatti fatto sì che i Blues trovassero una vittoria importante, trainati da due gol segnati dal dischetto proprio da Jorginho e con una rete messa a segno da un altro giocatore che la Serie A conosce ormai bene, ovvero Romelu Lukaku. Terza doppietta stagionale per il centrocampista ma sicuramente una notizia che sa di beffa per Roberto Mancini e per l’Italia.

Dopo il periodo nero vissuto da Jorginho con i tiri dagli undici metri, ora sembra che l’italo-brasiliano si sia effettivamente sbloccato. La doppietta firmata da lui nel Boxing Day è stata realizzata con precisione dal dischetto. I suoi due errori contro la Svizzera, però, nelle sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar per il 2022, sono costate i playoff all’Italia. Una situazione che lascia l’amaro dal momento che la Nazionale azzurra senza quegli errori commessi proprio da Jorginho ora sarebbe con ogni probabilità già qualificata.