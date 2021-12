“Trattativa ai dettagli”: colpo di scena, il campione va via subito

Lorenzo Insigne è sempre più lontano da Napoli. Il rinnovo è ancora in alto mare e prende sempre più piede l’ipotesi MLS con Toronto.

Le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli sembrano sempre più destinate a separarsi. Il rinnovo del contratto, in scadenza questa estate, non è ancora arrivato e i margini di trattativa tra il capitano del Napoli e De Laurentiis si stanno via via riducendo con il passare delle settimane.

Troppa la distanza tra domanda e offerta. Distanza che le parti non sembrano essere intenzionate a colmare, con Insigne che a questo punto sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di un club che possa soddisfare a livello economico le sue pretese.

Nell’ultimo periodo si era parlato di varie ipotesi in Europa, ma una voce, inizialmente secondari, sta prendendo sempre più piede: quella dell’ipotesi americana. Il futuro di Insigne infatti potrebbe essere in MLS, a Toronto, Canada, per la precisione.

Secondo Will Forbes, giornalista esperto del mondo MLS, il Toronto FC sarebbe al momento in pole per Lorenzo Insigne. Sul suo account Twitter il giornalista si mostra sicuro “al 95%”. Numeri che se non danno sicurezza poco di manca, con Insigne che potrebbe ripercorrere le orme di un altro italiano, Sebastian Giovinco, che qualche anno fa fece la fortuna del club canadese.

“Sono nelle fasi finali dell’accordo e stanno elaborando i dettagli.” ha poi twittato Forbes. “La grande domanda è se il Napoli lo lascerà venire quest’inverno o aspetterà l’estate. I soldi sono troppi per lui da rifiutare e sta cercando un nuovo inizio. Toronto gli offre un’opportunità giusta per ricominciare. Sperava che un club in Europa potesse soddisfare le sue richieste, ma nessuno si è avvicinato a quelle del Toronto.”