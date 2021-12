Juventus, ‘scippo’ di Conte ad Allegri: affare a gennaio

Conte vuole rinforzare il Tottenham nel prossimo mercato di gennaio. Il tecnico italiano ha pensato a McKennie della Juventus.

La Juventus ha chiuso il 2021 con il successo contro il Cagliari per 2-0. Nonostante i tanti problemi, i bianconeri sono riusciti a portarsi a solo quattro punti dall’Atalanta che occupa il quarto posto. Alla ripresa del campionato la ‘Vecchia Signora’ sfiderà in casa il Napoli in un match dirà tantissimo sulle speranze Champions del team piemontese.

La squadra di Allegri, riuscendo a sfruttare un calendario favorevole, ha ottenuto tredici punti nelle ultime cinque giornate di campionato. La Juventus ha portato a casa i tre punti in queste gare, ma le carenze strutturali della rosa non sono mai scomparse. Il centrocampo resta un tallone d’Achille per i bianconeri.

Juventus, Conte vuole portare McKennie al Tottenham

Tra i giocatori della mediana più impiegati da Massimiliano Allegri bisogna annoverare sicuramente McKennie. Il tecnico toscano punta molto sull’americano per cercare di dare gol e dinamicità al centrocampo. Sul calciatore c’è da segnalare, come riporta il ‘Daily Mail’, il forte interesse del Tottenham.

McKennie è stato inserito da Conte nella lista degli obiettivi di gennaio consegnata a Paratici. La Juventus difficilmente cederà l’americano, ma la situazione potrebbe cambiare se gli ‘Spurs’ dovessero offrire circa 30 milioni di euro. Con questa cifra l’americano avrebbe l’ok di lasciare Torino.