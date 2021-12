Juventus, nome a sorpresa per la mediana: ‘no’ secco dell’Inter

La Juventus ha provato ad intavolare una trattativa con l’Inter, ma i rapporti tra i due club continuano ad essere freddi.

Tra pochi giorni inizia il 2022 ed i top club italiani sono a caccia di rinforzi per il calciomercato invernale. La Juventus, in particolare, ha bisogno di migliorare il proprio centrocampo, reparto che spesso ha deluso le aspettative dei tifosi ed in parte dello stesso tecnico Massimiliano Allegri. I bianconeri a sorpresa guardano in ‘casa Inter‘.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica il club bianconero avrebbe chiesto il cartellino del giocatore Matias Vecino, centrocampista nerazzurro con il contratto in scadenza a giugno e che potrebbe dire addio anche a gennaio. Il quotidiano sottolinea però un primo no da parte del club nerazzurro agli ‘storici ed odiati’ rivali.

Juve, no dell’Inter per Vecino che resta tra i cedibili

Il centrocampista uruguaiano non è nei piani di Simone Inzaghi ed il suo addio a fine stagione appare certo. Nell’eventualità l’Inter trovi un sostituto Matias può dire addio anche tra pochi giorni. La Juventus ha diversi centrocampisti come Arthur ed Aaron Ramsey in uscita ed è a caccia di opzioni ‘low-cost’ come alternative.

D’altro canto Vecino non piace solo al club bianconero in Serie A. Il giocatore è da tempo seguito anche dal Napoli ed in particolare da Luciano Spalletti che lo apprezza ormai da anni, dai tempi della sua esperienza milanese. L’Inter valuta ogni opzione per Vecino, ma accetterebbe l’ipotesi di una cessione ad una rivale solo in caso di una buona offerta per il cartellino.