“Il club non lo cede”: Milan, salta l’affare per il mercato di gennaio

Il Milan credeva di avere individuato il giusto rinforzo in difesa nel mercato di gennaio ma sarà costretto a cambiare obiettivo.

Quando lo scorso 1° dicembre Simon Kjaer ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della sfida con il Genoa, il Milan ha capito subito che avrebbe avuto un problema di non poco conto. Arrivato in rossonero a fari spenti, il danese si è rivelato uno dei protagonisti della rinascita del Diavolo negli ultimi due anni. Con lui la difesa ha trovato la giusta quadratura, senza rischia di rivelarsi troppo fragile per il sogno Scudetto.

Al Milan non mancano difensori di qualità: ci sono Tomori e Romagnoli, i giovani Gabbia e Kalulu, tutti giocatori che Pioli tiene in grande considerazione. Tuttavia, per continuare a sognare in grande, a gennaio dovrà arrivare un altro difensore di spessore. E tra i tanti nomi seguiti dagli uomini-mercato rossoneri c’era anche quello di Gleison Bremer.

Il 24enne difensore brasiliano, al Torino dal 2018, si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Un rendimento in crescita che ha attirato l’interesse di Inter e Milan e che dovrebbe sfociare nel salto di qualità con l’approdo in una delle due big milanesi. Forse accadrà, ma certo non a gennaio.

Milan, il Torino non intende cedere Bremer a gennaio

Sky Sport riporta infatti la netta presa di posizione del Torino sulla possibile cessione di Bremer. Se ne potrebbe parlare a giugno, ma a gennaio il brasiliano, centrale nel progetto costruito con Ivan Juric, non si muoverà. Una chiusura netta e definitiva che allontana il Diavolo dal suo futuro.

Il Milan infatti ha bisogno di un centrale e ne ha bisogno adesso, con Kjaer fuori fino a fine stagione. Per questo cambierà obiettivo in vista della riapertura del mercato: possibile che Maldini e i suoi uomini tornino dunque a cercare il difensore del presente e del futuro all’estero.