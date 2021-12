PSG, 100 milioni dalle cessioni di gennaio: affare anche per la Juve

Il PSG vuole liberarsi degli esuberi a gennaio e conta di incassare almeno 100 milioni: via Kurzawa, Draxler e forse anche Icardi.

Dall’estate 2011 di proprietà del ricchissimo Nasser Al-Khelaifi, il PSG ha speso in poco più di 10 anni quasi 1500 milioni di euro per trasformarsi in uno dei club più forti al mondo, capace di schierare in campo contemporaneamente nomi come Neymar Jr., Messi e Mbappé.

Una rincorsa costante sul mercato che ha portato il club a spendere in eccesso e a registrare incassi relativi, mentre campioni su campioni si aggiungevano alla rosa. Rinforzo dopo rinforzo, il PSG ha costruito una squadra di fenomeni che adesso vive il problema opposto: molte stelle non trovano lo spazio che ritengono di meritare e vogliono trovarlo a Parigi o altrove.

Il PSG ha intenzione di accontentare gli scontenti, ed è per questo che il mercato di gennaio potrebbe vedere i campioni di Francia ricoprire l’insolito ruolo di club operante soprattutto in uscita. Un’idea che vedrebbe la Juventus spettatrice interessata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, saldi di gennaio: via Kurzawa e Draxler

Secondo L’Equipe il PSG vorrebbe incassare almeno 100 milioni di euro nella finestra di mercato invernale. Una cifra forse esagerata, visto che sul piede di partenza ci sarebbero giocatori di qualità ma comunque reduci da stagioni non eccelse.

Layvin Kurzawa, ad esempio, interessava alla Juventus anni fa in un possibile scambio con De Sciglio. Non se ne fece niente, e da allora il terzino sinistro non ha mai recuperato la titolarità eclissandosi anzi nella stagione in corso dove non è mai sceso in campo, prima per infortunio e poi per precisa scelta di Pochettino.

Il tecnico argentino non sembra vedere molto neanche Julian Draxler, sul piede di partenza e giocatore di indubbia qualità. Il problema è che per trovare posto al tedesco andrebbe escluso uno tra Messi, Neymar e Di Maria. Comprensibile che gli spazi siano ristretti.

LEGGI ANCHE>>>Napoli, che guaio: dopo Insigne un altro big positivo al Covid

Tra i partenti anche Icardi?

Difficile ipotizzare che Kurzawa e Draxler possano portare nelle casse parigine più di 40-50 milioni di euro. Più probabile che questa cifra possa arrivare cedendo altri esuberi di lusso come Sarabia, Dagba e Rafinha. Possibile che tra questi rientri anche Mauro Icardi, da tempo obiettivo della Juventus che resta alla finestra in attesa di sviluppi.

Nonostante le recenti parole di stima espresse da Pochettino nei suoi confronti, Maurito stenta a trovare spazio e potrebbe anche essere sacrificato. E se è molto difficile che la Juventus possa pagare il suo cartellino per quello che viene valutato, una formula comprendente prestito e obbligo di riscatto a certe condizioni potrebbe essere ancora praticabile. A maggior ragione in assenza di una concorrenza che per il momento non sembra esserci.

LEGGI ANCHE>>>Serie A, brutte notizie: infortunato e positivo al Covid

Non rimane altro da fare che attendere gennaio. Soltanto allora scopriremo se il PSG si sarà davvero “normalizzato” e se e quali stelle avranno cambiato casacca.