Ronaldo e lo United hanno già preparato lo sgarbo al Milan

Kessie potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Il Manchester United vuole prendere l’ex Atalanta per rinforzare il proprio centrocampo.

Il Milan ha risposto a suoi detrattatori con la vittoria di Empoli prima della sosta natalizia. I rossoneri hanno rafforzato la seconda posizione in classifica, sfruttando anche il ko a sorpresa del Napoli di Spalletti al Maradona contro lo Spezia. Mentre la distanza dall‘Inter capolista è sempre di quattro punti.

Alla ripresa la squadra di Pioli è attesa dal big match contro la Roma di Mourinho. Il ‘Diavolo’ in queste ultime settimane ha zoppicato, ma è riuscito a non far scappare l’Inter. In casa Milan c’è molta attenzione anche all’imminente mercato di gennaio, dove l’obiettivo principale sarà quello di prendere un sostituto dell’infortunato Kjaer.

Milan, Manchester United favorito per prendere Kessie

Maldini e Massara sono anche alle prese con vari rinnovi del contratto. La trattativa più ardua è sicuramente quella con Kessie, considerando che c’è almeno una distanza di 2 milioni euro tra le parti. Sul giocatore, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo giugno, si sono fiondati tante squadre importanti.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il club favorito nella corsa ad accapararsi Kessie è il Manchester United di Cristiano Ronaldo. I ‘Red Devils’ potrebbero portare il centrocampista in Inghilterra già in questo mercato invernale se dovessero riuscire a presentare al Milan un’offerta economica irrifiutabile.