Mourinho sta esultando: è fatta per il colpo, l’annuncio

Maitland-Niles dell’Arsenal potrebbe essere il primo rinforzo di Gennaio per la Roma. L’accordo per l’inglese sembra questione di poco.

Tra la squadre chiamate ad intervenire a gennaio sul mercato, la Roma potrebbe essere una delle più attive. La società, in piena sintonia con Mourinho, è pronta ad investire ancora per dare al portoghese una squadra competitiva ed in linea con il suo progetto.

Una delle zone del campo sulla quale si è concentrata l’attenzione della dirigenza giallorossa è quello della fascia destra. Il nome caldo, su cui la Roma è intenzionata ad investire, è quello di Ainsley Maitland-Niles, 24enne inglese di proprietà dell’Arsenal che può giocare sia come terzino che come centrocampista.

Secondo quanto riporta il collega Gianluca Di Marzio l’accordo sarebbe praticamente fatto le parti sarebbero vicinissime ad un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le cifre che ballano sono tra i 500 e i 700mila euro per il prestito, con riscatto fissato a 10 milioni. Da limare solo gli ultimissima dettagli.

Roma, Maitland-Niles primo colpo, ma tra Covid e Brexit…

Sebbene Maitland-Niles sarà quasi certamente un giocatore giallorosso, la Roma potrebbe dover attendere per averlo a disposizione. La dirigenza e Mourinho erano fiduciosi di poterlo avere già dai primi di gennaio, ma due problemi, non strettamente legati al calcio, sono sorti nel frattempo.

In primis il calciatore ha al momento il Covid, e quindi dovrà fare tutta la trafila imposta dai protocolli sanitari. In secondo luogo il passaporto inglese, causa Brexit, rende Maitland-Niles un calciatore extracomunitario, quindi sottoposto a lungaggini burocratiche che potrebbero posticipare di qualche giorno l’aggregazione al gruppo squadra giallorosso.