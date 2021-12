Serie A, brutte notizie: infortunato e positivo al Covid

La quarta ondata di Covid che sta colpendo l’Italia non ha risparmiato la Serie A: colpito un altro giocatore, compagni al sicuro.

Ormai da quasi due anni l’Italia deve fare i conti con l’epidemia da Covid-19, che si è abbattuta sul nostro Paese il 21 febbraio 2020 e che da qualche settimana registra la quarta ondata. La pandemia che ha investito il mondo intero non ha risparmiato il calcio, e ormai da tempo i club devono fare i conti con la possibilità che un tesserato risulti positivo e debba quindi nella migliore delle ipotesi saltare alcune gare.

È quello che è accaduto anche a Simone Verdi, trequartista in forza al Torino. Ad annunciarlo è stata quest’oggi la fidanzata del giocatore, Laura Della Villa, con una story su Instagram. L’ennesima brutta notizia in una stagione fin qui disastrosa per il calciatore granata, che proprio non riesce a trovare spazio nel Torino rinato con Ivan Juric.

Torino, Verdi colpito dal Covid ma la squadra è al sicuro

Un infortunio al bicipite femorale ha tormentato Verdi fin da inizio stagione, impedendogli di scendere in campo con regolarità. Fino a oggi per lui soltanto 4 presenze e complessivamente 88 minuti giocati, una miseria per un giocatore che i granata hanno pagato nell’estate 2020 oltre 20 milioni di euro.

La notizia positiva è che la squadra non dovrebbe essere stata toccata dalla positività del giocatore. Verdi infatti si trovava a Bologna proprio per curare l’infortunio, e dunque non sarebbe entrato in contatto con nessun compagno negli ultimi giorni.

A questo punto la speranza è che il fantasista, che esploso a Bologna era arrivato addirittura a indossare la maglia della Nazionale, abbia pagato il suo debito con la sfortuna in questa prima parte di stagione. E che nella seconda, smaltiti infortuni e virus, possa tornare a dare il suo contributo in campo. Finalmente da protagonista.