“Vogliono mollare Cavani”: Juve, l’annuncio che può stravolgere il mercato

Sembrava ormai fatta per il trasferimento in Spagna di Cavani, ma un’operazione di mercato riaccende le speranze della Juventus per gennaio.

La Juventus, ormai è cosa nota, aspetta l’ormai imminente riapertura del mercato prevista a gennaio per provare a risolvere i problemi di mister Massimiliano Allegri in vista di un girone di ritorno dove sarà vietato sbagliare. Trasformare la squadra è impossibile e non servirebbe nemmeno, considerando la fiducia che il tecnico ha ribadito di avere nella rosa di cui al momento dispone. Ma almeno un rinforzo di spessore servirà.

Nello specifico serve un attaccante che possa aumentare il peso del reparto offensivo bianconero, un giocatore carismatico e già esperto di Serie A. Quasi definitivamente tramontata la suggestione Vlahovic – il serbo costa troppo – restano in lizza i nomi di Mauro Icardi e Edinson Cavani. E se per l’argentino la strada potrebbe non essere così semplice, per l’uruguaiano sembrano esserci ottime sensazioni dalle parti di Vinovo.

Scontento della sua situazione al Manchester United, dove in questo avvio di stagione ha collezionato briciole con 8 presenze e soltanto 274 minuti in campo, Cavani è infatti deciso ad andarsene a gennaio. E se fino a poche ore fa il Barcellona sembrava in vantaggio, una recente operazione emersa tra i blaugrana e il Manchester City potrebbe aver cambiato le carte in tavola in favore della Juventus.

Juventus, Ferrán Torres al Barcellona libera Cavani

Sembra infatti che il Barcellona già nelle prossime ore possa annunciare l’arrivo in blaugrana di Ferrán Torres, talentuoso gioiello spagnolo che al Manchester City ritiene di non avere trovato lo spazio di cui ha bisogno. Non solo l’attaccante è pronto a lasciare i Citizens, ma in un certo senso ha avuto anche la benedizione del suo attuale tecnico Pep Guardiola, lo stesso che lo portò in Inghilterra per oltre 30 milioni di euro.

Classe 2000, Ferrán Torres certo rappresenta il futuro del calcio spagnolo e del Barcellona. E proprio per questo, per non rischiare di ritrovarsi ancora una volta a recitare il ruolo di rincalzo, Edinson Cavani potrebbe aver cambiato obiettivo dopo aver dato la sua disponibilità per il trasferimento in Catalogna.

35 anni il prossimo 14 febbraio, il Matador sente di avere ancora qualche colpo da sparare e di meritare un palcoscenico importante e un ruolo da protagonista. Per questo la Juventus può sorridere. I bianconeri rappresenterebbero infatti l’occasione per dimostrare a tutti quelli che lo ritengono ormai a fine carriera che si sbagliano.

Allegri d’altro canto avrebbe un centravanti che sicuramente rappresenterebbe un upgrade rispetto a Morata e Kean. Un’arma in più per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League, e magari anche qualcosa di più importante.