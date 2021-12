“Si tratta da settimane…”: mercato Juventus, i dettagli sul nuovo attaccante

La Juventus è alla ricerca di un attaccante già a gennaio e torna di moda Arek Milik. I bianconeri stanno trattando per l’ex calciatore del Napoli.

Le festività natalizie non hanno fermato la Juventus. La società di Agnelli è a lavoro per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile. Tra i tanti e altisonanti nomi circolati in questi giorni, spunta il profilo di Arek Milik. Il polacco ha lasciato Napoli durante la scorsa stagione e si è trasferito al Marsiglia. In azzurro, con l’arrivo di Victor Osimhen, non ci sarebbe stato per lui alcuno spazio e, dopo tanti infortuni e momenti down, il rapporto con la società non era nemmeno più così sereno. Tuttavia, il 27enne ha evidentemente vissuto la Ligue 1 come occasione per riscattarsi e rimettersi in carreggiata, ma ambisce a club più grandi anche considerate le premesse del suo talento. Ecco allora, spuntare di nuovo la Serie A: c’è la Juventus.

La Juventus tratta da settimane per Arek Milik, oggi al Marsiglia

In base alle informazioni riportate da ‘Calciomercato.it’, la Juventus avrebbe intrapreso i contatti con gli agenti dell’attaccante polacco da circa un mese, ma nonostante ciò persistono delle difficoltà. Arek Milik, infatti, è sulla carta ancora di proprietà del Napoli: il Marsiglia deve versare entro il 30 giugno del 2022 gli 8 milioni di euro previsti dall’obbligo di riscatto ed eventualmente altri 4 di bonus. Soltanto in quel momento potrà definirsi un calciatore tesserato dei francesi e quindi muoversi sul fronte del calciomercato. Per tale ragione, difficilmente il Marsiglia sarà disposto a liberarlo per sei mesi e mandarlo in prestito gratuito ai bianconeri.

Nonostante ciò, potrebbe giocare un ruolo chiave la volontà del calciatore. D’altronde il corteggiamento della Juventus parte da molto lontano, ovvero da quando Arek Milik era un attaccante del Napoli e la società vacillava rispetto al suo futuro fino a cederlo al Marsiglia. L’assalto attuale pare portato avanti con maggiore convinzione anche da parte dei bianconeri e di questo pressing potrebbe “stancarsi” la società francese fino a cedere. Settimane calde quelle che arriveranno da gennaio.