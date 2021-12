Pronto l’erede di Ilicic: colpaccio per Gasperini, scelta fatta

L’Atalanta ha individuato nel Verona l’erede di Josip Ilicic ed è pronta a chiudere l’affare già nella finestra di mercato di gennaio.

Ormai solida realtà di alta classifica della Serie A già da qualche anno, l’Atalanta si comporta da big anche in sede di calciomercato. I dirigenti della Dea sono costantemente al lavoro per il presente e il futuro della squadra, ed è proprio in ottica futura che avrebbero individuato negli scorsi giorni il futuro erede di Josip Ilicic.

Lo sloveno è rinato a Bergamo ed è un punto fermo della squadra di Gasperini, ma il prossimo 29 gennaio festeggerà il 34esimo compleanno ed è chiaro che la squadra deve guardarsi intorno in cerca di un suo sostituto. Questo non sarà Jeremie Boga, acquistato recentemente dal Sassuolo per 22 milioni di euro, ma Antonín Barák.

Il trequartista ceco, in forza al Verona, è una delle rivelazioni di questa Serie A e piace a molti club. Non solo al Milan, che starebbe cercando da tempo di opzionarlo per giugno, ma anche ad alcuni club di Premier League e Bundesliga. Proprio per questo l’Atalanta, sfruttando i buoni rapporti con il Verona, starebbe pensando di bruciare la concorrenza e chiudere l’affare già nelle prossime ore.

Atalanta, sarà Barák l'erede di Ilicic

Secondo quanto riportato dall’Arena di Verona, infatti, la Dea potrebbe chiudere l’affare per il prossimo giugno inserendo nella trattativa il 26enne russo Aleksej Miranchuk. Quest’ultimo, che fatica a trovare spazio agli ordini di Gasperini ma è giocatore di assoluta qualità, raggiungerebbe gli scaligeri già a gennaio in prestito per mettersi immediatamente agli ordini di Tudor.

Barák invece arriverebbe a Bergamo il prossimo giugno, con un conguaglio in favore dell’Hellas nel caso il club veneto decidesse di procedere al riscatto di Miranchuk. L’affare potrebbe essere conveniente per entrambe le squadre: il russo dell’Atalanta viene valutato intorno ai 13 milioni di euro, il ceco del Verona circa una decina in più.

Nel caso di accordo trovato, l’Atalanta si assicurerebbe l’erede di Ilicic a un prezzo tutto sommato contenuto. Il Verona invece avrebbe da subito a disposizione un giocatore di qualità come Miranchuk, che potrà essere molto utile nel centrare l’obiettivo stagionale di una tranquilla salvezza.