“Sono sconvolto…”: Lewandowski impietrito per l’allenatore, il motivo

Il centravanti della Polonia Robert Lewandowski è scioccato per la scelta del ct Paulo Sousa arrivata a pochi mesi dai playoff-Mondiali.

Una scelta incomprensibile, arrivata nel momento sbagliato, fuori tempo massimo e che rischia di danneggiare un Paese intero. È questo quello che prova Robert Lewandowski, centravanti e stella del Bayern Monaco e della Polonia, nei confronti della scelta da parte del ct della Nazionale Paulo Sousa di accettare la corte del Flamengo.

Una mossa che “ha scioccato e sorpreso” il bomber, secondo quanto dichiarato dalla sua portavoce Monica Bondarowicz al portale polacco Interia. Soprattutto perché arrivata senza nessun preavviso e a pochi mesi dai delicatissimi spareggi validi per strappare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

La Polonia a fine marzo si giocherà la partecipazione, che potrebbe essere l’ultima per il 33enne Lewandowski, in due gare. Prima dovrà sconfiggere la Russia, poi la vincente di Svezia-Repubblica Ceca. Un’impresa possibile ma certo non scontata, e che il repentino addio del ct rischia di complicare non poco.

Lewandowski scioccato, la Polonia: “Paulo Sousa è un disertore”

Allo shock della più grande stelle delle “Aquile Bianche” si aggiunge l’indignazione di un popolo intero, che si sente tradito dal ct pronto a rilanciarsi in Brasile noncurante del destino della Nazionale che guida da meno di un anno, cioè dal 21 gennaio scorso.

Così si sprecano i titoli sui quotidiani che etichettano il tecnico come un vero e proprio “disertore”. La federcalcio polacca intanto sembra restia a concedere la risoluzione dell’accordo a Paulo Sousa e avrebbe definito la sua richiesta “del tutto irresponsabile”.

Difficile comunque che il rapporto possa proseguire, ma certo è che la scelta del portoghese appare del tutto sbagliata per tempistiche e modalità.