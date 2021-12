“Vicini a chiudere…”: clamoroso Inter-Suning, in arrivo una rivoluzione?

Dopo settimane di silenzio tornano rumors sul forte interesse del fondo saudita PIF nei confronti dell’Inter. Pronta una nuova offerta.

Negli ultimi mesi più volte si era discusso di un cambio proprietà in casa Inter con il fondo saudita PIF pronto a prelevare il club nerazzurro. Poi la situazione è cambiata, Suning ha chiarito di non voler vendere ed allo stesso tempo il fondo ha annunciato l’acquisto del Newcastle, club di Premier League.

Ora, a pochi giorni dall’inizio del 2022, l’International Business Times, nota testata finanziaria, ha lanciato una clamorosa bomba che potrebbe rivoluzionare il futuro della società milanese e di conseguenza di tutti i suoi tifosi.

Inter-PIF, affare verso la chiusura?

Secondo il quotidiano nelle ultime settimane l’affare tra Inter e PIF si sarebbe riaperto ed addirittura le cose sarebbero andate oltre. PIF avrebbe presentato un’offerta di ben 1 miliardo di dollari (900 milioni di euro) e la trattativa sarebbe davvero ben avviata.

Secondo il quotidiano la proposta ufficiale sarebbe arrivata già a Suning ed addirittura il Financial Times parla di ‘affare concluso’. Nei prossimi giorni si valuterà se davvero l’affare è definito, ma intanto ‘ritorna di moda’ la trattativa per il cambio di proprietà in casa nerazzurra.