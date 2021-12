“Chiari errori…”: caso Vlahovic, ecco la risposta ufficiale alla Fiorentina

Dopo le 10 ‘leggi’ stilate dalla Fiorentina per realizzare un calcio sostenibile arriva la risposta dall’associazione italiana agenti.

Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore un ‘decalogo’ pubblicato dalla Fiorentina per realizzare un calcio sostenibile e limitare il potere dei procuratori. La società di Commisso ha iniziato questa ‘guerra’ anche per rispondere alle polemiche riguardo Dusan Vlahovic, convinto anche dai procuratori (secondo la società) a non rinnovare il proprio contratto.

Dopo questa situazione non poteva mancare la reazione da parte dell’Associazione italiana agenti che ha voluto fare chiarezza ed ha risposto con decisione alla società gigliata: “Dopo il comunicato ufficiale della Fiorentina, ci vediamo costretti, per l’ennesima volta a dover replicare”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La risposta dell’Asso. agenti alla Fiorentina

Da un lato l’associazione ha criticato la società gigliata e dall’altra però ha provato a placare i toni per risolvere una ‘guerra’ che non conviene a nessuno. Ecco il loro comunicato:

LEGGI ANCHE >>> Covid e Serie A, arriva l’annuncio ufficiale: ora cambia tutto

“Noi abbiamo riassunto la nostra politica associativa. In una recente intervista siamo stati i primi a chiedere trasparenza. Apprezziamo la volontà collaborativa della società Fiorentina pur sottolineando come il decalogo pubblicato mostri chiari errori d’interpretazione del ruolo degli agenti e d’interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla FIFA ed accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante”. Infine la compagnia conclude: “Sollecitiamo un dibattito aperto e costruttivo con i club per migliorare il sistema di cui anche noi come categoria facciamo parte”.