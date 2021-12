Juve-Scamacca, contatto ufficiale: la mossa di Agnelli per averlo subito

La Juve sembra non avere dubbi su Gianluca Scamacca, avviati i contatti con il Sassuolo: c’è una prima valutazione del giocatore

La Juventus, in questa stagione 2021/2022, ha un grande bisogno di trovare più gol possibili, prodotti specialmente dal proprio reparto offensivo. Oltre a Kean arrivato allo scadere del calciomercato estivo e a Morata, ancora in bilico tra partenza a giugno o riscatto dall’Atletico Madrid, il nome che circola con più insistenza nelle ultime ore è quello di Gianluca Scamacca. Il club bianconero vorrebbe averlo subito e ha perciò avviato contatti ufficiali con il Sassuolo.

Juve, contatto ufficiale con il Sassuolo per Scamacca: ecco la mossa dei bianconeri

La Juventus, quindi, sembra adesso fare sul serio per Gianluca Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo ha solamente 22 anni quindi potrebbe rivelarsi anche un buon colpo di mercato in prospettiva futura. Quest’anno con i neroverdi il classe 1999 ha realizzato ben 6 gol in 19 partite, molti dei quali si sono rivelati fondamentali, come quello segnato ad esempio contro il Milan. Adesso la Juventus ha gli occhi puntati su di lui e ha avviato perciò, con il suo club di appartenenza, i primi contatti ufficiali per battere sul tempo qualsiasi club concorrente.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante è valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo, che non ha comunque la necessità di cederlo già a gennaio. Se non dovesse partire già con il mercato alle porte, inoltre, il suo valore potrebbe crescere ulteriormente quindi il club neroverde sta ragionando su tutti gli scenari possibili. La Juve dal canto suo lo valuta tra i 30 e i 35 milioni e punterebbe a realizzare un pagamento a rate e dilazionato del suo cartellino. I bianconeri, però, preparano la loro mossa: pur di non privarsi di un attaccante che adesso potrebbe essere di grande aiuto, vorrebbero offrire al centravanti un pluriennale da 1,5 milioni di euro, destinato ad aumentare.