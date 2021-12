“Tutto deciso”: Juve, il gesto spiazza i tifosi, annuncio ufficiale

L’intervista, con un annuncio in particolare, rilasciata da Federico Chiesa spiazza i tifosi della Juve: il giocatore si prepara al rientro

Federico Chiesa ha sempre dimostrato, fin dall’inizio della sua carriera calcistica, di volersi dedicare al lavoro per migliorarsi e per cercare di aiutare i compagni nel miglior modo possibile. Approdato alla Juventus nel 2020, come da accordi, il club bianconero avrà l’obbligo di riscattarlo a 40 milioni di euro nel corso di questa stagione.

Al momento è ancora fermo ai box a causa di un infortunio al bicipite femorale, che lo tiene lontano dal campo di gioco dal 27 novembre 2021. Il classe 1997, però, per queste vacanze natalizie ha preso una decisione che dimostra la sua grande voglia di tornare il prima possibile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Chiesa sorprende i tifosi: “Voglio essere al 100%”

Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. Ha parlato degli obiettivi per il prossimo anno e per la stagione ancora in corso, ma ha anche spiazzato i propri tifosi con un gesto e un annuncio che dimostrano la sua voglia di tornare in campo: “Mi sto allenando alla Continassa. Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022“.

LEGGI ANCHE >>> Aguero ha già cambiato lavoro: il nuovo investimento in Argentina

Niente vacanze, dunque, per Chiesa dal momento che il suo principale obiettivo è quello di recuperare e di tornare in campo il prima possibile. Ha poi parlato di quanto svolto in questa stagione fino a questo momento e degli obiettivi per i prossimi mesi: “Il bilancio è più che positivo. Ma penso solo al 2022 e alla prossima partita. Voglio vincere con la Juve e riportarla in alto. Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere”