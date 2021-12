La ripresa dei campionati slitta di un mese: comunicato ufficiale

Il Covid-19 rovina i piani del mondo del calcio. I campionati giovanili slittano: il girone di ritorno fissato a febbraio 2022.

L’epidemia da Covid-19 continua a creare danni anche al mondo del calcio. Dopo lo sto ai campionati della scorsa stagione, ancora oggi sono numerosi i cambi di programma ed i contagiati da Coronavirus nel calcio di tutto il globo. Non solo la Serie A ed i principali campionati europei, ma anche i campionati minori risentono del problema e delle difficoltà economiche dovute alla pandemia. L’ultima notizia, in ordine cronologico, è arrivata per i campionati giovanili italiani.

I Campionati giovanili slittano causa Covid

Per i campionati Under 15 ed Under 16, il cui girone di ritorno era stato calendarizzato già da inizio stagione al 30 gennaio 2022, niente cambia. La novità riguarda i campionati Under 17 ed Under 18, il cui girone di ritorno era previsto per il 9 gennaio.

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha comunicato alle società quanto segue: “Con riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto dell’incremento del numero dei contagi nella fascia di età giovanile, in vista della ripresa delle attività dopo la sosta per le festività, al fine di assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impiegati nei Tornei Giovanili Nazionali, si comunica che il turno in programma il 9 gennaio 2022 del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti (14esima giornata di andata) e del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B (1^ giornata di ritorno) è riprogrammato come di seguito specificato: