Caos Covid, a Barcellona situazione al limite: “Xavi ha i giocatori contati”

Non arrivano buone notizie per il Barcellona di Xavi: tre giocatori sono risultati positivi al Covid, ora le assenze pesano

Il Barcellona sta cercando di recuperare il terreno perso nella prima parte di questa stagione. Dopo un avvio complicato, dovuto soprattutto ai problemi finanziari della società e all’addio di Messi, il Barça è stato eliminato dalla fase a gironi di Champions League e ha perso match importanti nella Liga spagnola, dov’è attualmente in 7ª posizione.

Ora, complice anche l’arrivo di Xavi, sta cercando di recuperare la propria mentalità vincente il prima possibile. Il Covid, però, non aiuta questo processo. Tre nuove positività rendono indisponibili giocatori importanti. Out perché positivi al virus sono Ousmane Dembélé, Samuel Umititi e Gavi. I primi positivi erano stati Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde e Clément Lenglet.

La corsa del Covid, che specialmente nelle ultime due settimane ha ripreso una nuova intensità, non accenna a rallentare. Molti anche i casi registrati negli ultimi giorni all’interno delle squadre dei diversi campionati più importanti in Europa. Lo stesso destino sta toccando perciò anche i giocatori della Liga spagnola. Oggi il Barcellona ha comunicato, infatti, tramite una nota ufficiale che: “I giocatori O. Dembélé, Umtiti e Gavi sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test PCR somministrati alla squadra. I giocatori godono di buona salute e sono in isolamento presso le proprie abitazioni. Il Club ha informato le autorità competenti”. Molto probabilmente non ci saranno con il Barça contro il Maiorca il 2 gennaio.

Come riferito anche da ‘Sky Sport’, quindi, la situazione assenze inizia seriamente a preoccupare Xavi che deve fronteggiare ora, oltre agli infortuni, anche le positività al Covid appunto. “Ha i giocatori contati”, si legge perciò su ‘Sky Sport’. I giocatori disponibili che partiranno per giocare contro il Maiorca sono attualmente solamente dodici. Stessa sorte è toccata anche al Rayo Vallecano (con ben diciassette calciatori positivi e in isolamento), al Real Madrid già prima della sosta e al Siviglia.