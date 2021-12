Donnarumma, beffa clamorosa in Francia. E il Milan può esultare

Arriva direttamente dalla Francia una beffa clamorosa per Donnarumma: per il migliore tra i pali in questo 2021 spunta un nome a sorpresa

Gianluigi Donnarumma, dopo un’estate ‘tormentata’ in ottica calciomercato ma arricchita dalla gioia immensa della vittoria degli Euro2020 in cui si è rivelato assoluto protagonista, ha scelto di lasciare il Milan. Non ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club rossonero ed è volato in Francia per raggiungere le fila del PSG. Proprio nel continente francese, il quotidiano ‘L’Equipe’ è stato chiamato a votare i migliori 11 del 2021 e tra i pali, a sorpresa, è stato preferito un altro nome a quello di Donnarumma. Ironia della sorte? Miglior portiere del 2021, per il quotidiano sportivo, è proprio colui che ha preso il suo posto al Milan: Mike Maignan.

Miglior portiere del 2021: non c’è il nome di Donnarumma, ‘battuto’ proprio da Maignan

L’estremo difensore migliore di questo 2021 ormai in dirittura d’arrivo, secondo ‘L’Equipe’, non è Gianluigi Donnarumma. Ma un portiere che è indubbiamente legato alla sua figura. L’ex Lille, ormai sostituto proprio di Donnarumma tra le fila del Milan, Mike Maignan è stato infatti inserito dal quotidiano francese nella formazione ideale per questo anno. La formazione è stata inoltre redatta tramite i voti e le preferenze degli utenti web. Con lui completano la formazione Reinildo/Truffert, Marquinhos, Fonte e Clauss in difesa; Payet, Tchouaméni, Savnier e Paqueta a centrocampo; David e Mbappé in attacco.

Assenti speciali, anche perché appartenenti alla squadra prima in classifica di Ligue 1, sono perciò sicuramente Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas (dal momento che ci si sarebbe aspettati almeno uno tra i due, a quanto pare ‘eternamente’ in lotta per il primo posto). È quindi arrivata la beffa di fine anno più grande per il portiere titolare della Nazionale Italiana e innesto importante per il PSG. Beffa dovuta specialmente al fatto che sia stato preferito a lui proprio chi è andato a sostituirlo nel suo ex club di appartenenza. Un vero e proprio colpo, invece, per il Milan che ora può esultare.