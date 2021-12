“Può andarsene a gennaio”: non solo Insigne, colpo di scena

La Lazio cerca con insistenza un portiere per la prossima stagione. Il colpo però potrebbe essere anticipato a gennaio: Meret del Napoli.

Il Napoli dopo Insigne rischia di perdere un altro italiano campione d’Europa. Alex Meret, arrivato con i galloni di titolare, in queste stagioni ha sofferto il dualismo con Ospina il quale, da semplice riserva di lusso, prima con Gattuso e poi con Spalletti è riuscito a scalare le preferenze e diventare il titolare de facto.

Ecco che Meret, alle ricerca di maggiore continuità e di una situazione che possa farlo definitivamente esplodere, si sta guardando intorno. E le sue esigenze potrebbero combaciare con quelle della Lazio.

La squadra di Sarri infatti è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione in grado di rimpiazzare un altro ex Napoli, Pepe Reina. La contingenza del momento potrebbe però spingere, almeno secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, la Lazio ad anticipare i temi.

Meret e l’ipotesi Lazio. Il Napoli ci pensa

Il contratto di Meret è in scadenza nel 2023, quindi il Napoli è di fronte all’ultima sessione di mercato in cui il giocatore potrebbe essere venduto a prezzo pieno. In estate infatti, con l’ombra dell’addio a parametro zero, gli azzurri potrebbero essere costretti ad accontentarsi.

Il portiere friulano dal canto suo non ha mai espresso la volontà di lasciare Napoli. Al Maradona si trova bene, ma l’inaspettata concorrenza di Ospina e le opportunità da titolare che ormai si stanno limitando solo alle coppe, potrebbero spingerlo a forzare un addio. Al momento infatti Meret conta solo 5 presenze in Serie A in questo campionato.