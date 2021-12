“Non mi vergogno a…”: Giovinco, appello disperato improvviso

Giovinco chiama l’Italia: “Disposto a giocare in Serie B”

Pur non pentendosi della decisione presa di lasciare l’Italia e trasferirsi in Canada, Sebastian Giovinco mette sul piatto l’elevato costo professionale nello scegliere una vita più tranquilla e confortevole, in un paese che gli ha dato molto: “A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti. I soldi? Quando sono arrivato io nel 2015 mi erano stati promessi mari e montagne che in realtà non c’erano”.

Non volendosi dilungare troppo in dettagli spiacevoli, al quotidiano italiano Giovinco lancia un appello. Desidera tornare nel suo paese d’origine a respirare calcio e a giocarlo, sebbene ciò possa comportare un cambio di categoria: “Sto aspettando che qualcosa si muova. Per il momento non ho offerte. Se non riuscirò a tornare in Serie A direttamente, aspetterò una stagione passando per la B. Non è mica una vergogna“. Si attende che la chiamata trovi una risposta…