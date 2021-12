“Deve andar via…”: attenzione Napoli, arriva l’accusa in diretta

“Meret deve andar via…”, Napoli senti l’ex Zoff: l’accusa della leggenda azzurra in diretta a ‘Radio New Sound Level’ fa riflettere Spalletti

Arrivato al Napoli nell’estate del 2018, Alex Meret non è riuscito ancora ad imporsi a pieno titolo come il primo portiere degli azzurri. Complice qualche infortunio di troppo, l’ex Udinese e Spal ha sofferto sin dalla gestione Ancelotti l’alternanza con Ospina. Un’alternanza divenuta subordinazione, dopo che sulla panchina del Maradona è arrivato Gattuso.

E anche adesso, che alla guida del Napoli c’è Luciano Spalletti, Meret sembra scivolato nuovamente indietro nelle gerarchie del tecnico toscano. Una brutta gatta da pelare per il giovane campione d’Europa, che si ritrova a fare i conti con un minutaggio che non fa contento lui ed il suo entourage.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Non rinnoverò…”: ecco l’annuncio che gela tutti, pronta l’asta di mercato?

Napoli, il consiglio di Zoff a Meret: “Deve andar via, per giocare di più”

A consigliare il giovane ex Udinese, è intervenuto direttamente una leggenda come Dino Zoff, sulle frequenze di ‘Radio New Sound Level’: “Uno come Meret deve andar via e decidersi a farlo. Ha bisogno di giocare di più, perché un portiere necessita di minuti per crescere. Necessita di giocare e sbagliare, serenamente”.

E ancora, Zoff ribadisce: “Ha qualità importanti, gli manca la continuità. Ha bisogno di trovare costanza e minuti. Poi Meret è stato anche sfortunato, visto che ha avuto più di qualche problema fisico negli ultimi periodi. Ciò non toglie che sia un portiere di piena affidabilità, di alta levatura e dal futuro assicurato”.