“Non rinnoverò…”: ecco l’annuncio che gela tutti, pronta l’asta di mercato?

L’Inter è da sempre molto attenta ai giocatori in scadenza di contratto. Il club nerazzurro cerca sul mercato il difensore tedesco Ginter.

In casa Inter si lavora al futuro e la dirigenza nerazzurra valuta le opportunità più interessanti nel calciomercato. Sia Piero Ausilio che Beppe Marotta studiano con attenzione i giocatori in scadenza di contratto e nelle ultime ore si potrebbe essere aperta una nuova opportunità.

Il difensore della Germania e del Borussia Moenchengladbach Matthias Ginter ha annunciato, mediante il proprio account Instagram, di non voler rinnovare il contratto con il proprio club. Ginter ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Su Ginter ci sono diversi club europei e sulle sue tracce c’è anche l’Inter. Il giocatore, tra l’altro, ha lo stesso agente di Hakan Calhanoglu.

Inter, si pensa ad un nuovo colpo di mercato?

Come riporta Sky Sport il club nerazzurro starebbe considerando l’innesto del centrale difensivo, che, potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero del 2022, dopo il portiere Andre Onana dall’Ajax (affare oramai fatto). Ecco il post social del difensore che ha rassicurato anche i suoi attuali tifosi:

“Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Ho trascorso 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, ed è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale”. Infine conclude: “Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. D’ora in poi pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili”,